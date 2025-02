Arsenal s’est complètement loupé pour son attaquant

Les supporters d’Arsenal ont de quoi être jaloux en ce lundi matin. Si les rivaux de Premier League ont réussi à bien se renforcer, le mercato hivernal s’est clôturé sans qu’Arsenal n’ait recruté. Pourtant, Mikel Arteta a perdu Bukayo Saka (9 buts et 13 passes en 24 apparitions, toutes compétitions confondues) et Gabriel Jesus (7 buts et 2 passes en 27 matches). Le Brésilien est annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Ainsi, une blessure de Kai Havertz laisserait les Gunners sans avant-centre de métier et obligerait Mikel Arteta à bricoler.

Début janvier, plusieurs grands noms étaient cités pour rejoindre Londres : Viktor Gyökeres (Sporting), Dušan Vlahović (Juventus), Randal Kolo Muani (PSG), Benjamin Sesko (Leipzig) ont rapidement été éloignés d’Arsenal, malgré les demandes de Mikel Arteta. « Ai-je déjà dit non à un attaquant ? Nous avons perdu deux joueurs très importants. Nous manquons de buts et d’options en attaque, c’est clair. Si nous pouvons obtenir le bon joueur, c’est ce que nous recherchons activement », avait-il assuré mi-janvier.

Arsenal a essuyé plusieurs refus

Mais depuis, cela s’est compliqué. The Athletic explique que le candidat préféré d’Arteta était Alexander Isak, mais d’un point de vue financier et sportif, le buteur des Magpies était tout simplement hors de portée. L’autre cible était alors Ollie Watkins (29 ans, Aston Villa), mais malgré les discussions avec les Villans, rien n’a été concret. Suite aux doutes sur l’arrivée de Jhon Duran à Al-Nassr, Villa était pourtant prêt à envisager une vente de Watkins à Arsenal, mais la direction Rouge et Blanche a émis des doutes en raison de son prix, jugé « trop onéreux par rapport à sa valeur de revente limitée et son impact sur les projets futurs ».

Watkins, qui était un fan d’Arsenal depuis son enfance, était enthousiaste à l’idée de rejoindre le club, mais Arsenal n’a pas souhaité mettre le prix. Sverre Nypan (Rosenborg) a également été sondé, mais le joueur a fait part de son désir de rester en Norvège jusqu’en fin de saison. Mathys Tel était aussi une option, mais les Gunners estimaient que son manque d’expérience pourrait l’empêcher de performer dans un moment crucial de la saison. Enfin, les Gunners ont discuté avec Milan pour un prêt d’Álvaro Morata, mais ont été battus « à plate couture » par Galatasaray, précise le média. Arsenal préfèrerait en réalité attendre l’été prochain pour recruter un gros nom, avec le risque de le regretter d’ici la fin de saison.