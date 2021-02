Le clash entre Gattuso et De Laurentiis enflamme l'Italie, Mohamed Salah régale l'Angleterre

La suite après cette publicité

Le «volcan» Gattuso

En Italie, Gennaro Gattuso fait les gros titres ! Le coach du Napoli a fait une sortie médiatique remarquée de l'autre côté des Alpes. Il serait fortement critiqué en interne et son président Aurelio De Laurentiis aurait même pensé à le remplacer après la défaite contre le Hellas Verone. Interrogé sur le sujet, Gattuso s'est lâché et s'en est pris au patron du Napoli, comme le rapporte le Corriere dello Sport. «Je le respecte, mais je suis déçu. Je ne me sens plus à mon aise ici», a reconnu l'entraîneur. Des mots forts qui font grand bruit en Italie. Ils sont aussi en couverture de Tuttosport ce lundi. «De Laurentiis m'a déçu», titre le quotidien transalpin ce matin, qui évoque même une «explosion de Gattuso». Pareil pour La Gazzetta dello Sport qui parle de «fureur» pour l'ancien milieu de terrain. Celui-ci est comparé à un «volcan» dans les colonnes du journal, rien que ça.

«Le super show Salah»

Du côté de l'Angleterre, c'est Liverpool qui fait réagir. Les Reds se sont imposés (3-1) face à West Ham, grâce au doublé de Mohamed Salah. Pour The Daily Telegraph justement, c'était «le super show Salah» contre les Hammers. Le buteur égyptien a remis son équipe sur de bons rails, et l'a replacée dans la course au titre d'après le journal. Le sauveur de Liverpool fait aussi la couverture de The Sun, qui souligne aussi que les chances des Reds pour le titre existent encore, grâce à lui. D'ailleurs, le tabloïd rappelle que cela faisait 9 heures de jeu (environ 540 minutes) que Salah n'avait plus trouvé le chemin des filets. Une disette qui est donc maintenant terminée.

« Khedira est déjà avec le Hertha »

En Allemagne, on parle de Sami Khedira qui va quitter la Juventus pour trouver un nouveau défi, en Bundesliga justement. Il passait hier sa visite médicale pour rejoindre le Hertha Berlin, mal en point en championnat. « La relégation menace, Khedira arrive », rappelle ainsi le Bewegt Berlin. L'international allemand devrait s'engager pour une durée de deux ans et demi avec son nouveau club. Son retour au pays fait également la Une de Bild, ce lundi. Pour le média d'outre-Rhin aucun doute possible, « Khedira est déjà avec le Hertha » !