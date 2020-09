Ça s'agite autour d'Edinson Cavani

La nouvelle a eu l'effet d'une petite bombe au Brésil et plus particulièrement du côté de Porto Alegre. Le journaliste argentin Sebastián Srur, qui officie sur Radio Continental, a dévoilé il y a quelques instants le nom du prochain club d'Edinson Cavani ! Libre de tout contrat, après sept saisons passées au Paris Saint-Germain (200 buts en 301 matches), l'attaquant uruguayen de 33 ans serait tombé d'accord avec le Grêmio !

Le journaliste va plus loin et annonce qu'El Matador débarquera lundi après-midi dans la capitale de l'État du Rio Grande do Sul. Une information rapidement reprise par plusieurs médias sud-américains. Alors que, déjà au Brésil, l'Atlético Mineiro s'était manifesté, que Leeds, l'Atlético de Madrid, la Roma, Boca Juniors et l'Inter Miami avaient également été des pistes évoquées, l'attaquant semblait parti pour rallier le Portugal.

La Juventus revient dans le jeu

Mais jamais Edinson Cavani ne signera le contrat de 3 années, assorti d'un salaire de 8 millions d'euros, qui lui était promis à Lisbonne. Un différend dans les négociations poussait le SL Benfica à couper court aux négociations. En quête de rebond, Edinson Cavani aurait donc trouvé son bonheur au Brésil, sur les terres d'un certain Ronaldinho. Sauf qu'un autre rebondissement est arrivé dans la soirée.

Ce dernier coup vient d'Italie. Il y a quelques instants, Sky Sport Italia fait état de discussions renouées par la Juventus avec l'entourage de l'ancien Parisien. La Vieille Dame se cassant les dents dans les dossiers Dzeko et Suarez. Pour le Bosniaque, la Roma ne trouve pas son remplaçant, bloquant le transfert de l'ancien de Manchester City, alors que pour le numéro neuf du Barça, le salaire et le statut de joueur extracommunautaire posent toujours problème.