Qualifs Coupe du Monde 2026 : le Sénégal conforte sa place de leader, la Tunisie déçoit contre la Namibie

Alors que certaines sélections nationales européennes et sud-américaines se préparent à disputer respectivement l’Euro 2024 et la Copa América, les équipes africaines vivent un début d’été tout aussi important avec des rencontres dans le cadre des Éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde de football 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce dimanche, près de huit sélections nationales étaient sur le qui-vive pour jouer un match très important, avec cette 4ème journée des différents groupes.

Un peu plus tôt dans la journée, le Libéria est venu à bout de Sao Tomé-et-Principe sur la plus petite des marges (0-1) avec une réalisation signée Sheikh Sesay dans les derniers instants (90e). Parmi les autres rencontres de cette fin d’après-midi, l’Ethiopie se déplaçait sur la pelouse marocaine du stade El Abdi pour y affronter le Djibouti. Alors que Gabriel Dadzie avait ouvert le score pour les Requins de la Mer Rouge (29e), Minyilu Wondimu a ensuite égalisé pour les Walya ibex (31e). Les 22 acteurs se sont quittés sur ce score de parité (1-1).

Le Sénégal assure, la Tunisie se frustre…

Dans l’affiche du jour, le Sénégal se rendait à Nouakchott pour défier la Mauritanie sur la pelouse du stade Cheikha Ould Boidiya. Pour ce duel, le sélectionneur, Aliou Cissé, alignait ses hommes forts avec Edouard Mendy aux cages derrière une défense composée de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Abdoulaye Seck. Au milieu, on retrouvait Habib Diarra, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Sur les lignes offensives, les deux joueurs de l’OM, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, débutaient aux côtés de Habib Diallo. C’est d’ailleurs ce dernier qui a ouvert le score pour les Lions de la Teranga (27e) sur une passe de Matar Sarr. Avec cette victoire (0-1), le Sénégal conforte sa place de leader dans le groupe B.

A noter également que la Tunisie, en déplacement à Soweto en Afrique du Sud pour croiser le fer avec la Namibie, a bataillé durement mais sans jamais trouver la faille (0-0). Pendant ce temps, la République démocratique du Congo accueillait au stade des Martyrs de Kinshasa l’équipe nationale du Togo. D’un côté, on retrouvait Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe et Samuel Moutoussamy. De l’autre, Kévin Denkey, Ihlas Bebou et Karim Dermane étaient les joueurs phares titulaires. Très rapidement, Meschack Elia a permis aux Léopards de débuter sur les chapeaux de roue (6e). Grâce à ce succès, la RDC remonte à la 3ème position du groupe B.