Newcastle veut frapper un joli coup au PSG

Newcastle compte bien devenir une place forte du football anglais, puis européen. Le fonds souverain d'Arabie Saoudite a des ambitions colossales pour le club du nord de l'Angleterre, mais d'abord, il faudra se sauver. Avant-dernier, à trois points du premier non-relégable mais avec plusieurs rencontres jouées en plus que des rivaux comme Watford ou Burnley, Newcastle va justement investir très gros en janvier pour ne pas couler en Championship.

Une pluie de noms est déjà tombée dans les médias britanniques. De Kieran Trippier à Boubacar Kamara, en passant par Anthony Martial ou Darwin Nuñez ; vous l'aurez compris, un mercato digne d'une équipe jouant les premiers rôles. Et un nouveau nom vient s'ajouter à la liste ce lundi. Il est déjà bien connu des fans des Magpies qui plus est...

Un ancien de la maison

Effectivement, le quotidien l'Equipe indique en ce début de semaine que Newcastle pourrait bien tenter de rapatrier Georginio Wijnaldum, qui avait déjà évolué au club lors de la saison 2015/2016, avant de filer direction Liverpool. Une sacrée saison qui l'avait révélé au grand public. Du côté du club de la capitale, le joueur néerlandais de 31 ans ne fait pas partie des indésirables, mais nul doute qu'une proposition intéressante sera étudiée.

Le journal évoque pour l'instant la possibilité d'un prêt, sans vraiment donner plus d'informations. Alors que Rafinha s'en ira vers la Real Sociedad dans les prochaines heures, un départ de Wijnaldum permettrait de dégraisser un peu et de s'approcher des plus de 100 millions d'euros dont a besoin le club pour ne pas terminer l'exercice financier dans une situation très difficile...