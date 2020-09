FC Barcelone : la première convaincante de Francisco Trincão et de Pedri

Samedi soir, le FC Barcelone disputait son premier match de l'ère Ronald Koeman. Une rencontre amicale face au Nàstic de Tarragone (D3) remportée sans difficulté majeure sur le score de 3-1. Curieusement, les trois recrues les plus chères de l'histoire du club catalan, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho, qui ont déjà cette étiquette de flop collée sur le front, ont inscrit les réalisations blaugranas. Mais ce n'était pas forcément ces trois hommes que les Barcelonais attendaient de voir à l'oeuvre.

Effectivement, dans l'attente des éventuelles arrivées de Memphis Depay ou de Georginio Wijnaldum, les yeux étaient rivés sur Francisco Trincão et Pedri, tous deux recrutés il y a des mois déjà, avant d'être reprêtés dans leur club respectif, à savoir Braga au Portugal et Las Palmas en D2 espagnole. Le jeune espagnol a démarré la rencontre dans l'entrejeu, disputant les 45 premières minutes, alors que le Lusitanien a joué l'intégralité de la deuxième période.

Les médias s'enflamment

C'est simple, du haut de ses 17 ans seulement, Pedri a écopé de la meilleure note parmi les 11 Barcelonais qui ont joué la première période dans le quotidien Sport ; un joli 8/10. Le média met notamment en avant sa personnalité, sa capacité à créer du danger et sa classe avec le ballon. «On aurait dit qu'il jouait avec l'équipe toute sa vie», peut-on lire dans le journal au sujet de celui qui a joué dans une sorte de rôle de numéro 10. Dans Mundo Deportivo, il est aussi couvert d'éloges. Il a montré le talent qui lui a permis d'arriver au Barça, affirme-t-on dans le média catalan.

Et si le nom de Pedri est de loin celui qui est le plus cité dans les articles d'après-match, Trincão est aussi énormément encensé en Catalogne, lui qui a plutôt joué sur un côté, à droite. Comme Pedri, il a reçu un 8/10 dans les notes de Sport, où on souligne son talent fou. Les deux hommes ont « brillé pour leur début ». Du côté de MD, on est aussi très flatteur : « de bonnes minutes du Portugais, avec des détails techniques et beaucoup de précision dans le jeu long ». De bon augure en vue de la saison à venir...