Nasser Al-Khelaïfi réagit au conflit entre Luis Enrique et Kylian Mbappé

Une fois n’est pas coutume. Le PSG n’a pas tremblé pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1, 4-1 en score cumulé). Le grand artisan de ce succès n’est autre sur Kylian Mbappé. Malgré sa situation actuelle qui fait toujours couler beaucoup d’encre, l’attaquant a inscrit un doublé. Comme quoi, la pression et les bruits entourant son avenir et sa relation avec Luis Enrique glissent sur ses larges épaules.

Nasser Al-Khelaïfi n’avait toujours pas pris la parole depuis le début du feuilleton commencé à Nantes, jour où Mbappé a démarré sur le banc. Depuis Luis Enrique a répété à plusieurs reprises que son équipe devait apprendre à jouer sans Mbappé, sous-entendant qu’il s’en irait bel et bien en fin de saison, probablement au Real Madrid. Le président parisien a validé les choix de son coach. «Le coach, il décide, c’est sa décision, on est avec lui et derrière lui. Le plus important, c’est l’équipe, c’est le PSG. Kylian a fait un grand match, on est fier de lui, il a marqué deux buts, avec un vrai collectif », explique-t-il sur RMC.

«Si le club n’a pas fait de communication, c’est qu’il n’y a pas à communiquer»

C’est tout de même mieux avec Mbappé sur le terrain, l’homme par qui la différence arrive. «Kylian, c’est Kylian, c’est un joueur magnifique. Toute l’équipe a été très bien et ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu jouer toute l’équipe jouée comme ça ensemble. En plus, c’était la plus jeune équipe de départ. Le plus important c’est la qualification mais la qualité de jeu avec et sans ballon, c’était ce qu’on voulait», enchaîne le boss du club, mettant surtout en avant le collectif parisien et le futur du club.

«Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde, mais tout le monde a joué pour les autres, poursuit NAK, cette fois au micro de Canal+ quelques instants plus tard. On construit ce que le coach veut pour l’avenir : un style de jeu pour l’avenir, jouer l’offensive, et tout le monde court les uns pour les autres.» Quant à savoir si Mbappé, en fin de contrat à la fin de la saison, sera toujours là la saison prochaine. «Si le club n’a pas fait de communication, c’est qu’il n’y a pas à communiquer. Kylian est avec le club. C’est sûr aussi qu’on construit pour l’avenir.»