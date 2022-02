Angers : Gérald Baticle réagit à la bourde de Danijel Petkovic

Angers s'est finalement incliné ce dimanche après-midi face à Troyes après avoir pourtant ouvert le score. Fautif sur les deux buts des Sang et Or, le gardien angevin Danijel Petkovic n'a pas été accablé en public par son entraineur Gérald Baticle : «ce sont des buts évitables. Je ne rentre pas dans le jugement individuel, ni ici, ni ailleurs. On lave notre linge sale en famille, tout ce qui est individuel, on le voit soit en groupe, soit en tête à tête.» Après l'expulsion de Mohamed Ali-Cho pour un deuxième carton jaune, le technicien de 52 ans n'a en tout cas pas hésité à pointer du doigt l'arbitrage vidéo.

«Un des tournants, c'est une décision arbitrale qui permet aux Lensois d'être en supériorité numérique et de revenir dans le match. Cela nous déséquilibre. Je pense que c'est très sévère. Je ne le vois pas tomber pour forcer la main à siffler un penalty. Avec la VAR, ce n'est pas d'une grande efficacité. Qu'il n'y ait pas de pénalty après cette touchette, d'accord, mais de là à prendre un carton jaune pour simulation, il y a encore un autre monde. On le paie très cher. On n'a pas la baraka.» Le SCO serait bien inspiré de la retrouver, eux qui viennent de signer leur cinquième défaite de rang en L1.