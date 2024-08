PL : Arsenal et Newcastle réussissent leur rentrée des classes, Everton chute contre Brighton

C’est le grand retour des championnats européens ce weekend et la Premier League commence déjà très fort les hostilités avec notamment une belle victoire de Liverpool contre le promu de d’Ipswich et le succès de Manchester United contre Fulham hier soir. Ce samedi soir, le multiplex nous réservait quatre rencontres avec la première journée pour Arsenal et Newcastle. Les Gunners sont venus à bout de Wolverhampton (2-0) avec des buts de Kai Havertz (25e) et Bukayo Saka (74e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Arsenal 3 1 2 1 0 0 2 0 19 Wolverhampton 0 1 -2 0 0 1 0 2

Les Magpies ont bataillé pour empocher la victoire à domicile contre Southampton (1-0). Malgré l’expulsion rapide de Fabian Schär (28e), Joeliton a inscrit l’unique but de la rencontre pour verrouiller le succès (45e). Dans les autres rencontres, Brighton se déplaçait à Goodison Park pour défier Everton. Réduits à dix, les Toffees n’ont pas pu résister aux Seagulls (0-3) portés par Kaoru Mitoma (25e), Danny Welbeck (56e) et Simon Adingra (87e). Nottingham Forest s’est fait égaliser tardivement (1-1) face à Bournemouth avec des réalisations signées Chris Wood (23e) puis Antoine Semenyo (86e).