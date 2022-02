L2 : Ajaccio s'impose à Sochaux et retrouve le podium

L'AC Ajaccio réalise un joli coup dans la course à la Ligue 1. Opposé à Sochaux lors de cette 25ème journée de L2, le club corse avait l'occasion de passer devant son concurrent direct et grimper à la troisième place du classement. Au terme d'un premier acte indécis, El Idrissy débloquait la rencontre et permettait à Ajaccio de prendre les devants (1-0, 48e).

La suite après cette publicité

Solides durant toute la fin de rencontre, les Corses sont parvenus à tenir malgré l'exclusion de Cimignani (77e). À dix contre onze, Ajaccio met fin à sa série de quatre matches sans victoire et retrouve le podium, avant de recevoir Rodez. Sochaux, quatrième, réalise une mauvaise opération avant d'aller chez le Paris FC.