L’OL peut avoir des motifs d’espoir avec Paulo Fonseca

L’expression baptême du feu n’a sûrement jamais aussi bien porté son nom que ce soir. Dans un Vélodrome incandescent, l’Olympique de Marseille recevait l’Olympique Lyonnais pour un Olympico brûlant où les deux rivaux avaient besoin d’une victoire pour se relancer. Un choc qui était l’occasion pour Paulo Fonseca de faire ses débuts en tant que nouvel entraîneur de l’OL. Débarqué quelques semaines auparavant après une expérience ratée à l’AC Milan, le technicien portugais revenait déjà en France six mois après son mandat bien plus reluisant à la tête du LOSC. L’ancien coach de l’AS Rome avait alors une lourde mission : remplacer Pierre Sage dans le cœur des supporters lyonnais et d’un effectif rhodanien acquis à la cause de celui qui avait été limogé en début de semaine par John Textor.

Paulo Fonseca et Alexandre Lacazette confiants pour l’avenir de l’OL

Face à Marseille, l’entraîneur de 51 ans avait donc fort à faire et s’est illustré par un choix marquant dans sa composition. S’appuyant sur un secteur offensif bien moins fourni qu’il ne le fut à Lyon en première partie de saison, Fonseca avait décidé d’aligner Corentin Tolisso dans une position de meneur de jeu. Un choix qui s’est avéré payant tant le champion du monde 2018 a été intéressant dans un registre bien plus offensif. Disposant de grandes qualités techniques pour combiner avec des joueurs comme Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, l’ancien du Bayern Munich a aussi été précieux pour gêner la première relance. Pour couronner ce bon choix tactique de Fonseca, Tolisso s’est illustré en inscrivant le premier but de la rencontre. Et même si cela n’a pas été suffisant pour aller chercher la victoire ce dimanche soir à Marseille, Paulo Fonseca a montré qu’il avait réussi à donner de la confiance à son groupe en une séance d’entraînement. Alors que les Gones n’avaient plus marqué deux buts dans une même rencontre depuis leur élimination surprise en Coupe de France à Bourgoin-Jallieu au début du mois, cet allant offensif retrouvé a été appréciable à observer en seconde période.

Et malgré les carences défensives encore perceptibles du côté lyonnais qui ont sûrement coûté ce nouveau revers en Ligue 1, Fonseca s’est dit confiant pour l’avenir après la rencontre au micro de DAZN : «je ne suis pas content parce qu’on a perdu mais je suis très positif pour le futur par ce qu’on a fait qu’un entraînement pour préparer ce match, nous avons joué un match, on a fait de bonnes choses, on a eu l’opportunité de faire mieux, ils ont marqué sur nos meilleures périodes, nous devons progresser, mais je reste très positif, car les joueurs ont fait ce qu’on avait préparé. Nous devons mieux défendre, nous devons progresser dans ce secteur, on a eu des difficultés à ce niveau-là aujourd’hui et offensivement nous avons des joueurs pour plus dominer. Aujourd’hui, on a joué contre Marseille mais nous avons les capacités pour tenir plus le ballon. Je crois qu’on a beaucoup de joueurs avec de la qualité pour faire un match plus offensif et plus dominant, je crois beaucoup en mes joueurs.» Au micro de Free, le Portugais a encore une fois exprimé son optimisme pour la suite : «il y a de la frustration. J’ai des sensations très positives, faire ce match contre Marseille après un jour. Nous ne sommes pas contents de la défaite mais on a fait beaucoup de bonnes choses. On a créé plus de choses en seconde période. J’ai beaucoup de sensations positives. Je n’avais pas beaucoup de temps pour travailler mais l’état d’esprit a été très bon. Tous les joueurs ont eu de la volonté. Il faudra continuer de travailler.»

Le bel hommage de Roberto De Zerbi

Un optimisme qui est également palpable chez Alexandre Lacazette. Auteur d’une prestation intéressante après des semaines de rencontres fades de sa part, le capitaine des Gones a exprimé son désaccord par rapport à ceux qui pensent que l’OL est malade ces derniers temps et a expliqué que tous les joueurs lyonnais adhéraient au discours du nouveau coach Fonseca : «en première période, on n’avait pas la structure que le coach souhaitait. C’est normal, ça fait 2 jours qu’il est là. En deuxième mi-temps, c’était beaucoup mieux avec ses modifications. Entre nous, tout va bien. On n’a pas de problèmes. C’est pas aussi mal qu’on le pense dans le jeu. On a un nouveau coach mais j’ai grande confiance en mon collectif. Ca se passe bien avec le nouveau coach. La décision d’enlever Sage n’était pas de nous, c’était que le propriétaire. Le coach a des idées qui nous plaisent. On lui fait tous confiance. On va beaucoup travailler pour comprendre ces principes de jeu. On n’est pas malades.»

Même du côté de ses adversaires, Paulo Fonseca semble déjà faire l’unanimité. En effet, ayant une relation amicale avec le coach portugais, Roberto De Zerbi a dit tout le bien qu’il pensait de ce dernier à l’issue de la bataille entre leurs deux équipes : «Concernant la préparation du match contre Lyon et l’arrivée de Fonseca, on ne savait pas exactement comment ils allaient jouer. J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est un des meilleurs entraîneurs d’Europe, un super mec, et c’est aussi mon ami. Mais je ne dis pas ça juste parce que c’est mon ami, je le pense vraiment. Je le connais, il me connaît. Je pensais qu’il défendrait en 4-4-2, alors on avait préparé deux approches : soit contre un 4-4-2, soit contre un 4-3-3, comme ce que Lyon faisait avant. On ne savait pas s’il aurait le temps de tout changer en une seule journée. Mais aujourd’hui, ils étaient très bien organisés.» Vous l’aurez compris, l’avenir semble prometteur pour Paulo Fonseca à Lyon même si une victoire sera vite bienvenue pour lancer ce mandat d’une meilleure manière. Réponse dimanche prochain face à Reims où Fonseca fera sa première en tant qu’entraîneur de l’OL au Groupama Stadium.