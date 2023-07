Manchester United tout proche de s’offrir Rasmus Hojlund

C’est l’une des révélations de la saison dernière. Âgé d’à peine 20 ans, l’attaquant danois Rasmus Hojlund a explosé la saison dernière avec l’Atalanta. Auteur de 16 buts et 7 passes décisives en 42 matches la saison dernière, il est rapidement devenu un attaquant convoité sur le marché des transferts. Avec un profil d’attaquant polyvalent, bon dos au but et capable d’avaler les espaces, Hojlund a séduit les plus grosses écuries européennes comme le PSG et Manchester United.

Le club de la capitale française avait même formulé une première offre de 50 millions d’euros à l’Atalanta pour récupérer son joueur, selon la presse français. Une offre jugée insuffisante par le club italien qui en attend bien plus. Et si le joueur a été flatté de l’intérêt de Paris dans cette affaire, sa priorité a toujours été de rejoindre le club mancunien, dont il rêve, comme nous vous le révélions. Eh bien, son rêve n’a jamais été aussi proche.

Vers un accord autour de 65 millions plus des bonus

En effet, selon nos informations, l’entourage du joueur n’a jamais été aussi confiant et estime que Manchester United est plus que jamais proche de boucler le recrutement de son nouvel attaquant. Les deux parties sont très optimistes. On évoque un contrat de 5 ans plus une année en option. Pour s’offrir l’international danois (6 buts en 6 sélections), un accord autour de 65 millions d’euros devrait être trouvé (avec 10 millions de bonus).

Longtemps à la recherche d’un attaquant pour épauler Marcus Rashford, Erik ten Hag tient donc son futur numéro 9. Après avoir rapidement confirmé son talent en Serie A, le jeune Rasmus Hojlund va donc désormais essayer de s’attaquer à la Premier League. Il devrait aider une équipe qui a longtemps manqué d’un vrai attaquant pour espérer concurrencer Manchester City et depuis peu Arsenal.