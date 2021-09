Peter Bosz note ce que doit améliorer l'OL

La suite après cette publicité

Victorieux contre le FC Nantes (1-0), le Racing Club de Strasbourg (3-1) puis les Glasgow Rangers (2-0), l'Olympique Lyonnais connaît une belle dynamique. Celle-ci ne sera pas de trop, afin de se mettre à niveau ce dimanche soir (21h) contre le Paris Saint-Germain. En conférence de presse, le coach de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz a voulu revenir sur ce que doit améliorer son équipe et a ciblé les pertes de balles.

Et pour appuyer son argumentaire, le coach néerlandais a souligné les erreurs commises en Écosse : «si on fait les fautes qu'on a faites contre les Rangers, on va le payer contre le PSG. On doit travailler pour éviter ces pertes de balles. D'abord, j'ai discuté avec mes joueurs, c'était un match très chaud avec une ambiance extraordinaire qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça a peut-être joué. Les Écossais sont rentrés dedans au début. On doit progresser là-dessus. »