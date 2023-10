PSG, Corée : les détails de la réduction du service militaire de Kang-in Lee

Le Paris Saint-Germain peut souffler, Kang-in Lee aussi. Samedi, la Corée du Sud a battu le Japon en finale des Jeux Asiatiques (2-1). Une victoire cruciale pour les Coréens qui remportent la compétition pour la troisième édition consécutive. Mais au-delà du titre remporté, les coéquipiers de Kang-in Lee s’offrent un sacré répit : la réduction de leur service militaire. Comme Son Heung-min auparavant, le milieu offensif du PSG voit son service militaire obligatoire passer d’une durée minimale de 18 mois à 3 semaines, seulement.

«Je suis heureux d’avoir atteint mon objectif avec la sélection. J’ai ressenti et vécu chaque moment. C’était une bonne sensation», a simplement répondu le Coréen aux médias locaux après la victoire. Mais les conséquences sont immenses pour Kang-in Lee qui va donc pouvoir se focaliser pleinement sur son football et sur son club, en évitant de se rendre pendant de nombreuses semaines sur des camps d’entraînement pour suivre sa formation militaire. Pour rappel, celui-ci est obligatoire en Corée du Sud pour tous les hommes valides âgés entre 18 et 28 ans.