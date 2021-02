Nantes : Antoine Kombouaré explique la mise à l'écart de Basila, Ndilu et d'Augustin

Dix-septième du classement de Ligue 1, le FC Nantes se bat pour sa survie parmi l’élite. Et pour y arriver, Antoine Kombouaré a décidé de faire un choix fort. Ouest France a en effet révélé que le Kanak a décidé d’écarter trois éléments : Thomas Basila, Bridge Ndilu et Jean-Kévin Augustin. Et voici son explication.

« Je suis arrivé ici il y a dix jours, et c’est ce que j’a dit à mes joueurs. « J’ai dix jours pour travailler avec vous, observer quels sont les points forts et les faiblesses. » Aujourd’hui, j’ai pris la décision de réduire mon groupe, d’intégrer des jeunes. Partir avec un groupe que j’estime capable d’aller chercher le maintien. Mon métier, c’est de faire des choix. Je n’ai pas écarté les autres joueurs, c'est pour les mettre avec la réserve du FC Nantes pour voir comment ils réagissent avec le centre de formation », a-t-il déclaré sur beIN Sports.