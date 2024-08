Ligue 1 : l’OM surclasse Brest et lance parfaitement sa saison

Les clubs de Ligue 1 font leur rentrée ce week-end. Après la large victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Havre vendredi soir (1-4), l’OM est entré en lice ce samedi après-midi à Brest. En déplacement chez les Ty-Zefs, les hommes de Roberto de Zerbi avaient fort à faire face à la sensation de la saison passée. En ce sens, le technicien italien devait également composer avec plusieurs absences dont celles de Lilian Brassier, l’ancien du SB29. Pour autant, les Phocéens ont démarré la rencontre pied au plancher. Incisifs, ces derniers ont pris l’avantage grâce à Mason Greenwood. Trouvé sur la droite suite à une superbe sortie de balle, l’ailier anglais a percuté avant de tromper Marco Bizot d’une belle frappe croisée (0-1, 3e). Parfaitement lancé, l’OM n’a pas ralenti et a continué d’accélérer. Pour autant, les Marseillais ont été piégés sur une action anodine. Auteur d’une faute stupide sur Ludovic Ajorque, Derek Cornelius a offert un penalty aux locaux. Pourtant, malgré le sang-froid de Romain Del Castillo dans cet exercice, Geronimo Rulli a repoussé la tentative de l’ailier breton (9e). Et alors que le portier argentin a encore été impérial face aux attaquants brestois (18e, 24e), Marseille s’est mis à l’abri après une action d’école. Trouvé sur une déviation habile d’Amine Harit, Luis Henrique a trompé Bizot d’une frappe molle du plat du pied (0-2, 26e). Déboussolés, les Ty-Zefs ont même concédé un penalty suite à une faute stupide de Jonas Martin sur un Amine Harit définitivement en forme sur ce match. Mason Greenwood n’a pas tremblé et s’est offert un doublé bienvenu pour son premier match officiel avec Marseille (0-3, 31e). Le baroud d’honneur brestois aura payé avec un but sublime de Mahdi Camara juste avant la pause (1-3, 45+4e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, on aurait alors pu penser que ce but allait revigorer des Brestois désireux de se reprendre devant leur public. Finalement, l’OM a dicté sa loi, comme en première période. Largement supérieurs techniquement, les Olympiens ont repris le large au terme d’une action bien construite et conclue par Luis Henrique du pied gauche. Un doublé pour le Brésilien qui s’apprête à parapher un nouveau contrat dans les prochains jours, comme nous vous le révélions en exclusivité ce vendredi. Nettement plus cohérents, les Marseillais ont continué de mettre la pression sur la défense bretonne et Roberto de Zerbi a même réclamé plus de buts auprès de ses joueurs pendant la rencontre. Une commande reçue cinq sur cinq par ses joueurs. Jordan Amavi, qui a vécu un calvaire face à son ancien club et face à un Mason Greenwood hyperactif, a encore été envoyé à la faute. Mystifié par les passements de jambes de l’ancien de Manchester United, le défenseur gauche s’est rendu coupable d’une nouvelle faute dans la surface. Pour son premier match avec l’OM, Elye Wahi n’a pas tremblé et a trompé Bizot d’une frappe limpide sous la barre transversale (1-5, 68e). Forcément, le rythme est un peu tombé après cette nouvelle réalisation marseillaise. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Faris Moumbagna est sorti sur civière. Visiblement gravement touché au genou, le buteur camerounais pourrait être absent durant de longs mois (75e). De son côté, le Stade Brestois n’a pas su se révolter. Auteur d’une performance indigente défensivement, les Bretons n’ont pas su apporter le danger auprès d’une défense marseillaise qui semblait pourtant friable. Avec ce succès de choix (1-5), l’OM de Roberto de Zerbi lance parfaitement sa saison et son nouveau cycle. Les Marseillais chipent même la première place à leur rival du PSG avec cette large victoire qui laisse présager de belles choses cette saison.