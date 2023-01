Le nom de l’acheteur de la place à plus de 2,6 M€ pour le duel CR7-Messi est connu

La suite après cette publicité

C’est la rencontre la plus attendue de l’année en Arabie Saoudite, et ça se comprend. Alors que le PSG affrontera une sélection de joueurs évoluant dans les clubs d’Al Hilal et d’Al Nassr ce jeudi lors d’un match d’exhibition - dont Cristiano Ronaldo fera évidemment partie - les places pour assister à la rencontre partent comme des petits pains.

En effet, si ESPN rapporte que l’intégralité des places mises en vente a trouvé preneur, l’agence de presse Reuters indique qu’une place "premium" est partie au prix record de 2,6 millions d’euros. Mis aux enchères, ce billet permettra à son heureux détenteur d’assister à la cérémonie du vainqueur après le match, et de pénétrer dans les vestiaires afin de rencontrer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Un montant colossal déboursé par Mushref al-Ghamdi, un richissime magnat de l’immobilier saoudien.

