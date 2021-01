OL : la nouvelle folle soirée de Tino Kadewere !

La suite après cette publicité

«J’ai rêvé que je marquais deux buts dans le derby», avait confié Tino Kadewere en novembre dernier avant d'affronter l'AS Saint-Etienne. Et le 8 novembre, son rêve était devenu réalité. Alors que son équipe était menée 1 à 0, l'ancien joueur du HAC, entré à la 57e à la place de Moussa Dembélé, changeait complètement la donne en marquant un doublé0. Il offrait ainsi la victoire 2 à 1 à l'OL. Ce jour-là, Tino Kadewere était entré dans l'histoire du derby mais aussi un peu plus dans le coeur des supporters rhodaniens.

Un deuxième doublé pour son deuxième derby

Un peu plus de deux mois après son exploit, le héros du derby, devenu titulaire indiscutable à Lyon, était de passage en conférence de presse vendredi deux jours avant le choc. L'occasion de revenir sur son match aller : « cela m’a donné beaucoup de confiance. Ça a boosté ma compréhension et mon sentiment d’appartenance au club. Je savais que c’était un match très important pour le club et les supporters. J’avais compris qu’il fallait être à 100% pour ce match. Les gens me parlaient tout le temps du derby. Ce match était constamment dans ma tête et c’est pour cela que j’en ai rêvé ».

Souvent décisif avec l'OL, Kadewere (7 buts, 3 assists), qui forme un trio magique avec Memphis et Toko Ekambi, n'avait pas encore marqué en 2021. En effet, il avait été muet face à Lens, Rennes et Metz. Ce qui ne l'inquiétait pas forcément : «je veux ouvrir mon compteur de buts en 2021. Je peux vous assurer que je n’ai pas perdu ma confiance. J’ai du temps de jeu. Je ne me laisse pas déconcentrer. Les buts viendront naturellement». Et le footballeur de 25 ans n'a pas eu à attendre longtemps avant de trouver le chemin des filets puisqu'il a ouvert le score face aux Verts dès la 16ème (1-0). Servi par Memphis, il signait un doublé à la 68e (4-0).

Kadewere savoure

Auteur d'un doublé et d'une bonne prestation lors de cette victoire 5 à 0, Tino Kadewere, élu homme du match par la Rédaction FM, a savouré en conférence de presse: «je pense en premier lieu que c'était un match très important. On avant besoin de gagner. On a fait un bon match ce soir et je suis content car j'ai mis un doublé. Le premier (derby), j'en avait rêvé. Là, j'arrivais avec beaucoup de confiance. On a gagné, c'est le plus important, notamment pour les supporters qui étaient avec nous ce matin. C’est un plaisir de jouer avec Memphis et Karl. On s’entend très bien, on essaie de se donner de la confiance. Quand on a le ballon, on se regarde pour se trouver»*.

Son entraîneur, Rudi Garcia, a eu quelques mots pour son joueur. «C'est vrai qu'il a marqué notamment un but plein de sang-froid. Il y a déjà eu une passe magnifique de Memphis. Tino aurait pu marquer du droit, il l'a mis au premier poteau du gauche. Je suis très content pour lui. C'est reparti pour nos attaquants et ça va vite s'enchaîner avec Bordeaux». L'occasion pour Tino Kadewere de continuer sur sa belle lancée et mener l'Olympique Lyonnais vers les sommets de la Ligue 1 Uber Eats !