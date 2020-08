PSG : Leonardo monte au créneau

Le ton était grave. Thomas Tuchel avouait, au sortir de la victoire en amical face au FC Sochaux (1-0), que la préparation du Paris SG pour le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta n'était pas optimale, entre le manque de rythme et les blessures - Kylian Mbappé, Marco Verratti, Layvin Kurzawa - qui s'enchaînent ces derniers jours. Un contexte qui n'invite pas franchement à l'optimisme avant un rendez-vous très important pour les Parisiens.

Oui, mais voilà, quelques minutes après le discours du coach allemand, un invité surprise a débarqué dans l'auditorium du Parc des Princes : le directeur sportif Leonardo. Et le ton était résolument plus positif, avec un bilan de la saison déjà très satisfaisant. «Comment le bilan peut être négatif ? On a gagné quatre titres, et on est en quarts de finale de C1. Et si on perd, on va mourir ? », a lâché le dirigeant, relayé par L'Équipe, histoire d'enlever un peu de pression à ses troupes.

Des tacles glissés

Protéger ses hommes publiquement, notamment Neymar hier encore, le Brésilien sait faire. Il a d'ailleurs regretté que le football français dans son ensemble ne soit pas dans le même état d'esprit à quelques jours d'un événement majeur pour le club de la capitale, s'offrant quelques tacles à l'encontre des instances du football tricolore, du calendrier des finales, notamment de la Coupe de France : («on l'a jouée peut-être pour faire plaisir au président Le Graët»), mais aussi de l'AS Saint-Étienne et son comportement lors de celle-ci et même de l'Agence française de lutte contre le dopage, coupable selon lui d'avoir trop fait durer un contrôle à l'entraînement !

S'il n'a pas souhaité parler de mercato, car ce n'était «pas le moment», l'Auriverde a martelé sa confiance en son groupe. «Je suis optimiste avec un groupe très engagé. On ne veut pas entrer dans la psychose. On a une équipe qui pourra être compétitive en quarts de finale de C1», a-t-il rappelé. Suffisant pour remonter le moral en berne de son entraîneur ? Réponse d'ici les prochains jours.