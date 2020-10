José Mourinho demande à Gareth Southgate de laisser Harry Kane au repos

3 buts et surtout 6 passes décisives (largement leader ce classement) pour Harry Kane en seulement 4 matchs de Premier League dans le bon début de saison de Tottenham, 6e du classement. Des performances qui ravissent forcément son entraîneur, Jose Mourinho, avant de le voir partir en sélection.

Mais la présence du buteur avec les Three Lions fait un peu peur au technicien portugais. Car, son joueur est parti avec une fatigue musculaire à gérer dans l'effectif de Gareth Southgate. Et le sélectionneur l'a fait en ne titularisant pas Kane contre la Belgique et le Pays de Galles. Mais ce n'est pas fini car le Special One aurait encore fait une demande à son homologue. Selon le Guardian, il souhaite simplement que son joueur, gêné à la cuisse, reste planter sur le banc face au Danemark. A voir si Gareth Southgate accédera à sa requête, alors qu'il dispose d'un Dominic Calvert-Lewin incandescent (2 sélections, 1 but).