Lille - Sturm Graz : les compositions officielles

Place au 8e de finale retour de la Ligue Europa Conference entre Lille et Sturm Graz. Largement vainqueur la semaine passée en terres autrichiennes lors de l’aller (3-0), le LOSC est excellement lancé dans la course aux quarts de finale. En face, le club autrichien est au bord de l’élimination, l’exploit est peu probable mais attention à la mauvaise surprise pour les Dogues. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Paulo Fonseca reste fidèle à son 4-2-3-1. Le technicien portugais décide de laisser certains cadres sur le banc comme André, David, Chevalier et Yoro. Cela profite donc à certains, Yazici est titulaire au poste d’avant centre et Mannone prend place dans le but lillois. Du côté autrichien, Christian Ilzer met de côté la défense à cinq et organise les siens en 4-4-2, Wlodarczyk et Biereth sont associés en attaque.

Les compositions

Lille : Mannone - Santos, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson - Bouaddi, Bentaleb - Zhegrova, Cabella, Haraldsson - Yazici

Sturm Graz : Jaros - Johnston, Wuthrich, Lavalee, Gazibegovic - Kiteishvili, Hierlander, Gorenc-Stankovic, Horvat - Wlodarczyk, Biereth