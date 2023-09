Portugal - Luxembourg : les compositions sont là

La sixième journée des éliminatoires pour l’Euro 2024 se poursuit ce lundi avec une rencontre entre le Portugal et le Luxembourg. A domicile, l’équipe de Roberto Martinez s’organise dans un 4-3-3 avec Diogo Costa qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nelson Semedo, Gonçalo Inàcio, Ruben Dias et Diogo Dalot en défense. Bernardo Silva, Danilo Pereira et Bruno Fernandes se retrouvent dans l’entrejeu. Diogo Jota et Rafael Leao soutiennent le buteur Gonçalo Ramos. Suspendu, Cristiano Ronaldo est absent.

La suite après cette publicité

De son côté, la formation du Duché s’articule dans un 5-4-1 avec Anthony Moris dans les cages derrière Laurent Jans, Florian Bohnert, Enes Mahmutovic, Maxime Chanot et Michael Pinto. Daniel Sinani, Leandro Barreiro, Timothé Rupil et Yvandro Borges Sanches composent le milieu de terrain. Alessio Curci est seul en pointe.

Les compositions

Portugal : Costa - Semedo, Dias, Inàcio, Dalot - B. Silva, Danilo, Fernandes - Jota, Ramos, Leao

La suite après cette publicité

Luxembourg : Moris - Bohnert, Jans, Chanot, Mahmutovic, Pinto - Borges Sanches, Barreiro, Rupil, Sinani - Curci