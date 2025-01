Manchester City : les mots forts de Pep Guardiola sur le PSG

Le Paris Saint-Germain a réalisé un véritable tour de force. Pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, le club de la capitale a réussi à remporter un match de C1 après avoir été mené de deux buts. Et ce soir, les hommes de Luis Enrique avaient besoin de ce miracle pour disposer de Manchester City et garder intactes leurs chances de qualification.

La suite après cette publicité

Vainqueur des Skyblues 4 buts à 2, alors qu’ils perdaient 2-0 avant l’heure de jeu, les Parisiens pouvaient savourer leur succès à l’issue de la rencontre. Et du côté des Mancuniens, malgré une 25e place au classement (synonyme d’élimination), personne n’est venu contester le succès francilien. Mieux, les champions d’Europe 2023 ont même rendu hommage aux Rouge et Bleu. À commencer par l’ancien Monégasque Bernardo Silva.

«Ce PSG est exceptionnel»

« Une première période qui était du 50-50. On n’a pas très bien joué, mais on a eu des opportunités pour se créer des occasions. On a bien commencé la deuxième et après Paris a été nettement mieux que nous pendant 35 minutes. Ils ont gagné la bataille dans tout le terrain. Ils ont été plus intenses, plus compétitifs, plus agressifs. Ils ont mérité de gagner ce match. On n’espérait pas d’être à ce niveau, d’avoir besoin de gagner le dernier match pour aller en play-off, on est frustré. On joue à la maison contre Bruges. On sait que si on gagne, on se qualifie, ce n’est pas la meilleure situation », a-t-il déclaré au micro de Canal+, imité juste après par Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

« Ils ont été meilleurs, ils avaient un joueur de plus au milieu avec leur faux neuf. C’était difficile de les presser. Ils étaient meilleurs dans la possession, on va apprendre de ça. On savait qu’ils allaient jouer de cette façon, ce PSG est exceptionnel. C’est mérité, on doit l’accepter. Je l’ai félicité (Luis Enrique). On doit gagner notre dernier match à domicile, on sait ce qu’on doit faire. » Beaux joueurs, les Skyblues savent ce qu’il leur reste à faire.