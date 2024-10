Corinthians : Memphis Depay va pouvoir rester

Il y a deux semaines, la presse brésilienne s’inquiétait pour l’avenir de Memphis Depay (30 ans) chez les Corinthians. Arrivé librement, le Néerlandais était menacé puisque Esportes da Sorte, le sponsor principal de son club, n’était pas inscrit sur la liste des boîtes de paris autorisées à opérer au Brésil. Problème, la société finance une très grosse partie du salaire de l’ancien de l’OL. Sans son sponsor, l’écurie brésilienne aurait dû se séparer du natif de Moordrecht.

Mais ce jeudi, AS nous apporte de bonnes nouvelles. Le média espagnol révèle qu’Esportes da Sorte figure depuis hier dans la liste des sociétés de pari autorisées sur le territoire brésilien. De ce fait, les Corinthians et Memphis Depay peuvent continuer à collaborer puisque le sponsor continuera à les soutenir et à aider au financement du salaire de l’attaquant.