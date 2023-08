Le Real Madrid démonte les rumeurs de départ de Florentino Perez

Ces dernières heures, de manière assez étonnante, la presse espagnole expliquait que Florentino Perez était plus que jamais sur le départ du Real Madrid. Une rumeur qui a vite enflammé la presse madrilène et que le club a tenu à démentir directement via un communiqué. Non, le président emblématique de la Casa Blanca n’a pas l’intention de quitter ses fonctions. Au contraire.

«Face à une rumeur apparue sur certains réseaux sociaux affirmant que le président Florentino Pérez envisageait soi-disant de quitter la présidence du club, le Real Madrid CF tient à déclarer ce qui suit : - Que ces rumeurs sont totalement fausses et obéissent à des intérêts qui ne sont rien de ce qu’ils ont à voir avec la réalité. Et que lors de la prochaine Assemblée générale des partenaires représentatifs du Real Madrid, il n’y aura aucun point à l’ordre du jour dans lequel le nom de la ville du Real Madrid sera discuté.»