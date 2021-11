FC Barcelone : le nouveau numéro de Dani Alves est connu

Alors qu'il a fait son grand come-back au FC Barcelone, Dani Alves (38 ans) sait désormais quel numéro il arborera sous la tunique blaugrana. L'international brésilien (119 capes, 8 buts) évoluera avec le 8, porté notamment par Andrés Iniesta auparavant, derrière le dos pour le reste de la saison 2021-2022, comme annoncé par le club culé ce mardi sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

S'il devrait débuter l'entraînement avec ses nouveaux partenaires dès samedi, le joueur le plus titré du football, qui aura le plus petit salaire du Barça, ne pourra pas effectuer son grand retour à la compétition qu'en janvier prochain avec le FCB. Au fil des ans, Dani Alves a notamment joué avec les numéros 2, 20 et 22 avec les pensionnaires du Camp Nou.