FC Barcelone - Getafe : les compositions sont tombées

La Liga se poursuit ce dimanche à l'occasion de la troisième journée. Le FC Barcelone reçoit Getafe avec la volonté de rejoindre le Real Madrid, Séville, Valence et Majorque en tête du championnat. A domicile, les Catalans s'organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Devant lui, Emerson Royal, Ronald Araujo, Clément Lenglet et Jordi Alba prennent place. Sergio Busquets est positionné en sentinelle auprès de Frenkie de Jong et Sergi Roberto. Enfin, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann et Memphis Depay sont associés en attaque.

De son côté Getafe s'articule dans un 4-4-2 avec David Soria dans les cages. Juan Iglesias, Djéné Dakonam, Stefan Mitrovic et Mathías Olivera se retrouvent en défense. Jakub Jankto et Carles Aleñá prennent place dans les couloirs tandis que Mauro Arambarri et Nemanja Maksimovic forment le double pivot. Enfin, Enes Ünal et Sandro Ramirez sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Emerson, Araujo, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Roberto - Braithwaite, Griezmann, Depay

Getafe : Soria - Iglesias, Djené, Mitrovic, Olivera - Aleñá, Arambarri, Maksimovic, Jankto - Ünal, Sandro