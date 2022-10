OL : Peter Bosz bluffé par Johann Lepenant

L'Olympique Lyonnais reste sur une série de quatre défaites à la suite. Une terrible nouvelle pour les Rhodaniens. Mais tout n'est pas à jeter cette saison chez les Gones. Recruté cet été, Johann Lepenant est une belle surprise. Le milieu arrivé de Caen prend le pouvoir et a tout de la bonne pioche. Peter Bosz est sous le charme.

«On a souvent dit que c'était une surprise. Pour moi aussi ça en est une. Il arrive de Ligue 2 et à 19 ans tu as besoin de temps pour t'adapter à ce niveau. Mais il s'est tout de suite adapté. Il doit encore progresser sur des points. Ce n'est pas facile de jouer dans une équipe qui ne fonctionne pas et il y arrive». Lepenant appréciera !