Chelsea : Ben Chilwell prolonge de deux ans

Arrivé en provenance de Leicester à l’été 2020, le latéral gauche de 26 ans Ben Chilwell a accepté de prolonger de deux ans son contrat avec le Chelsea Football Club. Le nouvel accord, qui gardera le joueur de 26 ans à Stamford Bridge jusqu’à au moins l’été 2027, a été finalisé aujourd’hui, a indiqué le club bleu, sur son site officiel.

«Je me sens très bien installé à Chelsea et j’ai vraiment apprécié mon temps sur le terrain ici, donc je suis très heureux que le club veuille que je fasse partie du projet à long terme, et je suis très heureux de signer cette prolongation de mon contrat. Nous travaillons dur pour réussir et je ferai de mon mieux pour apporter plus de sourires aux visages des fans qui m’ont si bien accueilli», a réagi l’international anglais. De quoi sécuriser son joueur, alors que Manchester City avait récemment émis un intérêt pour lui.

