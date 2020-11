Ligue des Champions : Thomas Tuchel semble à court de solution

Comme on se retrouve ! Deux mois et demi après la large victoire parisienne sur le RB Leipzig en demi-finale du Final 8 de Ligue des Champions, les deux protagonistes vont à nouveau se croiser ce mercredi (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Sauf qu'entre les départs et les arrivées à l'intersaison, et surtout les très nombreux absents du moment, le visage du PSG a bien changé depuis le Portugal. Dans cette rencontre décisive pour les deux équipes (elles ont toutes les deux perdu face à Manchester United et comptent trois points dans ce groupe H), Thomas Tuchel devra composer sans quatre de ses titulaires et pas des moindres (Neymar, Mbappé, Verratti et Bernat) et sans deux joueurs fréquemment utilisés (Icardi et Draxler).

La suite après cette publicité

Sans ses deux stars et les deux maîtres du jeu (Neymar, Verratti), le club de la capitale va devoir trouver une solution, et même se trouver un collectif à entendre Thomas Tuchel. «On va prendre 11 clés demain et fonctionner comme une équipe. Si vous voyez la liste des absents, ça ne va pas être évident. On a confiance et on va pousser. Il y a besoin des efforts de tout le monde, comme une équipe » répond le technicien allemand lorsqu'on lui demande qui aura la responsabilité d'organiser le jeu. Sans grand rythme après sa suspension de 4 matchs en Ligue 1, Angel Di Maria aura notamment de grandes responsabilités sur ses épaules mais il faudra aussi surveiller sa jauge de fatigue.

Tuchel à la recherche de solution

Alors que le PSG affiche un taux de possession de balle élevé depuis la prise de fonction de Tuchel, cette fois, il se pourrait que le ballon soit laissé à l'initiative de l'adversaire pour mieux le surprendre. «Peut-être même que c’est la clé. On va souffrir oui c’est sûr, mais pour combien de temps ? Peut-être nous serons plus forts, et puis il peut y avoir un rouge, des blessures... On ne sait pas ce qu’il va arriver», énumère un entraîneur qui n'a soit pas de solution, soit feint très bien la complexité du problème qui l'attend demain à la RB Arena. «On va trouver 11 titulaires qui sont habitués à jouer ensemble et qui se sentent bien. On va aider les joueurs aujourd’hui pour demain. » Oui, faire son travail en somme.

D'autant que l'actuel 3e de Bundesliga sera sans doute accompagné d'un sentiment de revanche et aura la plupart de ses cartouches à disposition. «Ça ne sera pas le même match. On a montré nos qualités, notre expérience au Portugal. C’était un match où on a contrôlé le rythme. On s’est rendu ça possible. Je pense que Leipzig va défendre plus haut demain car ce n'est pas le même contexte non plus. Je m’attends à ce qu’ils jouent plus libérés. Ils sont capables de trouver des solutions, dans des espaces serrés. (...) Je m’attends à un défi difficile. Et si ce n'est pas pas possible de contrôler le rythme comme au Final 8, il y a d’autres solutions pour gagner un match. » Autres que donner le ballon à Neymar et Mbappé ? On a hâte de voir ça.