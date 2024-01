PSG : Kylian Mbappé donne la recette de sa "spéciale"

Avant de se déplacer sur la pelouse du RC Lens, ce dimanche soir (20h45), Kylian Mbappé s’est exprimé au micro de Prime Video et a été invité à commenter les buts les plus marquants qu’il a inscrits dans le Championnat de France. Parmi eux, le buteur du Paris Saint-Germain est notamment revenu sur ce qu’il appelle sa "spéciale". Une feinte que l’international exécute en renfermant son pied droit au tout dernier moment, pour placer le ballon près du premier poteau.

«Je ne la développe pas en 2018, je la développe surtout avec Pochettino, début 2021. On analysait le fait que je mettais beaucoup d’enroulé au deuxième poteau et que le gardien partait ensuite toujours avant ma frappe. On travaillait alors pour contrer cela et on a commencé à travailler (cette feinte). On travaillait cela avec des mannequins, des plots, sans gardien. Après, je l’ai fait à l’entraînement, puis en match. L’instinct vient avec le travail et c’est ce qu’il faut pour mettre plein de buts dans une saison, comme je le fais. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, c’est primordial, parfois, tu ne peux pas réfléchir», a expliqué Kylian Mbappé.