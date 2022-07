L'Olympique de Marseille fonce sur Darko Lazovic

Cette semaine, l'Olympique de Marseille a été droit au but. L'écurie phocéenne, qui a présenté ses recrues Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba hier, a conclu lundi soir l'arrivée de Luis Suarez, attaquant colombien de Granada. Les pensionnaires de l'Orange Vélodrome vont également boucler rapidement le prêt de Ruben Blanco (Celta Vigo) et le transfert de Jonathan Clauss, après avoir trouvé un accord avec le Racing Club de Lens. Ce qu'a confirmé hier en conférence de presse le président Pablo Longoria. Ce dernier en a profité d'ailleurs pour faire un point sur le mercato et les diverses pistes marseillaises.

La suite après cette publicité

«On a discuté dans le passé avec différents profils de joueur. On parle de joueurs européens de haut niveau, ils ont des sollicitations. Je ne vais pas parler du niveau des joueurs. Veretout, la carrière qu'il a faite en Italie et en équipe de France, c'est un joueur de haut niveau. Nuno, il est jeune, à potentiel, il cherche sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines. Nous sommes en train de rechercher des joueurs à gauche et au milieu». D'autres renforts sont donc attendus dans la cité phocéenne d'ici la fin du marché des transferts estival.

Igor Tudor veut Lazovic

Et ce mercredi, TuttoMercatoWeb dévoile une nouvelle piste explorée par les Olympiens. En effet, le média italien assure que l'Olympique de Marseille cible Darko Lazovic. Âgé de 31 ans, cet ailier gauche évolue à l'Hellas Vérone. Un club où il a inscrit deux buts et délivré sept passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. Titulaire en puissance, puisqu'il a été aligné d'entrée à 33 reprises, le Serbe était l'un des cadres de l'équipe dirigée par Igor Tudor. C'est lui d'ailleurs qui a soufflé son nom à ses dirigeants.

D'après TMW, l'écurie italienne et l'OM sont actuellement en négociations avancées. Les deux clubs sont même très optimistes et pourraient boucler tout ça très vite. Ce que nous pouvons vous confirmer. Le joueur est déjà même d'accord pour rejoindre Marseille. Pour le moment, aucun détail n'a filtré sur cette opération, alors que la valeur de Lazovic est estimée à 4 millions d'euros selon transfermarkt. Mais Sky Italia précise que Kevin Strootman, dont l'OM veut se débarrasser, va entrer dans le deal. Sous contrat jusqu'en 2024, Lazovic, qui a débuté sa carrière dans sa Serbie natale avant de passer par le Genoa puis Vérone, pourrait donc rapidement retrouver son ancien entraîneur et découvrir un nouveau championnat en rejoignant la L1. Un nouveau coup en perspective pour Pablo Longoria.