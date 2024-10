AS Monaco : Adi Hütter confirme des négociations à venir pour une prolongation

Adi Hütter veut s’installer sur le Rocher. Auteur d’un excellent début de saison sur le banc de l’AS Monaco, l’Autrichien est engagé dans des négociations positives avec sa direction pour une prolongation de contrat. «On est en contact. Pour le moment, on a un calendrier très chargé, mais au bon moment, on se mettra autour de la table et une décision sera prise. […] On vous en parlera en temps voulu, on a une bonne relation. Le plus important est que je me sente bien ici. Je fais partie du projet», a annoncé le technicien de 54 ans en conférence de presse.

L’ASM réalise pour le moment un début de saison idéal que ce soit en Europe ou à l’échelle nationale. Deuxièmes du classement de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et parfaitement lancés en Ligue des Champions (2 victoires, 1 nul), les Monégasques sont sur un petit nuage. C’est en grande partie grâce à l’ancien coach de l’Eintracht Francfort qui a su bâtir une équipe à son image avec des principes de jeu clairs.