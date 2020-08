PSG : Mauro Icardi très attendu par Thomas Tuchel

Marquer contre l'Atalanta, Mauro Icardi, ancien de l'Inter, sait faire. C'est donc très logiquement que Thomas Tuchel compte sur le buteur international argentin, discret depuis la reprise de la compétition. Interrogé en conférence de presse à la veille du quart de finale de Ligue des Champions entre les deux écuries, le coach du Paris SG lui a clairement renouvelé sa confiance.

«Mauro, c'est super important qu'il soit avec nous, aussi avec les blessures de Kylian et le départ d'Edinson Cavani. Ça va être important qu'il fasse un bon match, qu'il montre sa personnalité, qu'il montre qu'il est un gars qui peut combattre dans les matches importants. Pour moi, c'est un gars qui n'a jamais peur, qui peut toujours marquer qui est fiable tactiquement et défensivement. Il est bien intégré dans ce groupe-là. Ce n'était pas trop difficile, car on a beaucoup de Sud-Amércians dans le groupe», a-t-il glissé. Au goleador de jouer.