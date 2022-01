Loïc Perrin fait le point sur le mercato de Saint-Étienne

La suite après cette publicité

Désormais patron du mercato à Saint-Étienne depuis qu'il a été nommé coordinateur sportif en décembre dernier, Loïc Perrin a le téléphone qui chauffe en ce moment. Avec lui aux manettes, les Verts ont tout de même recruté Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon et même Eliaquim Mangala, qui faisait sa présentation ce vendredi. Perrin en a profité pour faire un point sur cette fin de mercato et notamment le dossier de l'attaquant, surtout depuis que Robert Beric a décliné.

«L’attaquant, c’est notre priorité de le faire depuis le début du mercato. J’espère qu’on va en faire un mais ce n'est pas une nécessité. Bakary Sako peut évoluer à ce poste-là. On trouvera d’autres solutions. Les mercatos à cette période sont compliqués car les clubs ne libèrent pas forcément les joueurs. Nous, on voulait des joueurs revanchards et qui correspondaient à l’état d’esprit du club et de la ville. On ne veut pas se précipite sur un profil sans prendre un maximum d’informations. Un joueur peut, a contrario, aussi foutre un vestiaire en l’air», explique l'ancien défenseur, qui ne s'attend pas à des départs dans les prochains jours. «Pour l’instant, il n’y a rien de concret au niveau des départs. Aucun joueur n’a demandé à partir.»