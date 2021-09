Ligue Europa : le Legia Varsovie domine le Spartak Moscou sur le fil

Match avancé de la première journée de Ligue Europa, la rencontre entre le Spartak Moscou et le Legia Varsovie s'annonçait serrée. Les deux équipes qui figurent dans le groupe C en compagnie de Leicester et du Napoli croisaient le fer et malgré une domination russe en première période, le score était toujours de 0-0.

En seconde période, les débats se rééquilibraient, mais on ne sentait pas que le match allait s'enflammer. Alors qu'un 0-0 semblait logique, le Legia Varsovie a pris son destin en main avec une réalisation de Lirim Kastrati (90e +3). Avec cette victoire 1-0, le Legia Varsovie réalise une belle opération d'entrée. Pour le Spartak Moscou de Rui Vitoria en revanche, c'est une nouvelle déception.