PSG : Javier Tebas tacle encore Nasser al-Khelaïfi

Invité de RMC Sport jeudi soir, le président de la Liga Javier Tebas est revenu sur sa relation avec le président du PSG Nasser al-Khelaifi. Pour rappel, depuis plusieurs années maintenant, le dirigeant de l’institution espagnole multiplie les tacles et fustige la politique des Qataris avec le PSG. Et bien, ce jeudi, il a encore une fois expliqué qu’il n’appréciait pas du tout le président parisien.

«Ma relation avec Nasser al-Khelaïfi ? On n’ira pas boire un coca ou un café ensemble, non. Notre seule relation, c’est qu’on se voit dans les réunions internationales. Le problème, c’est que le modèle qu’il veut pour le foot européen est très différent de celui que je défends et que défendent la majorité des clubs espagnols. Et dans ces clubs espagnols, j’inclus le Real Madrid et le Barça.» Le message est passé !

