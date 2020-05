Un ex de l'Ajax raconte le calvaire que lui faisait subir Zlatan Ibrahimovic

Les anecdotes sur la carrière de Zlatan Ibrahimovic sont légion. Tous les joueurs qui ont côtoyé le géant Suédois gardent un souvenir, plus ou moins heureux, de l'homme au catogan. Très récemment, c'est le Sud-Africain Steven Pienaar, coéquipier d'Ibra à l'Ajax de 2001 à 2004, qui a raconté certains détails de la vie à ses côtés. Retraité des terrains après une dernière aventure chez lui, au Bidvest Wits FC, il y a maintenant deux ans, Steven Pienaar, 38 ans comme Zlatan Ibrahimovic, était passé de l'Ajax Cape Town à l'Ajax Amsterdam en 2001. Dans la capitale des Pays-Bas, le Bafana-Bafana aux 62 sélections avait partagé la chambre du Suédois. Il raconte à The Athletic.

«Parfois, je ne sais pas vraiment pourquoi, il me donnait des coups de pied», explique-t-il tout d'abord. «J'ai partagé la chambre avec lui et Van der Vaart plusieurs fois. Le lit de Zlatan et le mien étaient rapprochés et avec peu d'espace entre les deux. Parfois, sans raison, il commençait à me donner des coups de pied. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était un bon gars. Nous jouions à la Play, c'était de bons moments.» Le joueur passé par Dortmund, Everton, Tottenham ou encore Sunderland raconte ensuite une anecdote lors d'un rassemblement de l'Ajax, lorsqu'un incendie s'est déclaré sous la fenêtre de la pièce où ils étaient tous les deux. «À 1 heure du matin, le médecin nous a réveillés en nous disant qu'un bus était en feu, explique-t-il. J'ai attrapé ma valise et j'ai couru hors de la pièce, mais Zlatan m'a arrêté et m'a dit: 'Ne pars pas, tu dois aussi porter ma valise'», a conclu Steven Pienaar.