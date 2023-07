La presse catalane s’enflamme pour son nouveau joyau Fermín López, Manchester United lâche 85M€ pour son attaquant

Le Barça tient un nouveau joyau

La suite après cette publicité

Un Clasico n’a rien d’amical et on a encore eu la confirmation hier ! Le Barça a remporté le premier Clásico de l’année au terme d’un match passionnant (3-0) ! Le journal Sport a vu un «grand Barça», comme vous pouvez le voir dans l’édition de ce dimanche ! Le score ne reflète pas forcément la physionomie du match puisque le Real Madrid a fait preuve d’une terrible malchance tout au long de la part avec 5 tirs sur les montants, dont 4 pour le pauvre Vinicius ! «Une nuit de coups durs», résume le journal AS. Pour Marca, «le Barça frappe le premier», avec Ousmane Dembélé en couverture. Le Français a ouvert la marque à la suite d’une superbe combinaison sur coup franc. Mais un homme a particulièrement marqué la rencontre, c’est le jeune Fermín López ! Le jeune milieu de 20 ans a livré un match grandiose avec un but et une passe décisive ! Si vous n’avez pas vu le match, je vous invite à regarder son boulet de canon et son caviar pour Ferran Torres ! Mundo Deportivo rend honneur au jeune joueur formé à la Masia sur sa Une. Le gamin a même eu la droit à une note de 9 dans le journal Sport !

Accord total pour Rasmus Højlund à Manchester United

L’incroyable deal Højlund est sur le point d’aboutir ! Comme le placarde La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta s’apprête à réaliser une vente record pour son jeune prodige ! Le Dea et Manchester United se sont mis d’accord pour un transfert à hauteur de 75M€. L’opération devrait atteindre les 85M€ avec les bonus. Une somme qui va faire de lui la plus grosse vente de l’Atalanta Bergame. Le record était détenu jusqu’à présent par Cristian Romero lors de son transfert à Tottenham pour 50 millions d’euros. Tuttosport relaye aussi le transfert de celui qui est considéré comme le futur Haaland. Comme on vous l’a révélé sur notre site, Rasmus Højlund va signer un bail de 5 ans avec les Red Devils. En Angleterre, ce transfert fait grand bruit ! Le futur deal est relayé sur la couverture du Manchester Evening News ou encore du Sunday Star. Après de longues semaines de négociations et la concurrence du PSG dans ce dossier, Manchester United tient enfin son attaquant.

À lire

Manchester United : les raisons du drôle de choix Rasmus Højlund

Les Bleues aux portes des 8èmes

Après une timide entrée en lice avec 0-0 face à la Jamaïque, les protégées d’Hervé Renard ont frappé fort en battant 2-1 le Brésil ! Les 8èmes de finale de la Coupe du monde sont proches ! Pour La Nouvelle République, «les Bleues se relancent face au Brésil» ! Eugénie le Sommer a ouvert le score de la tête avant que Debinha n’égalise peu avant l’heure de jeu. Et c’est «capitaine Renard qui libère les Bleues», comme le titre L’Equipe. Évidemment, un but de la tête à la suite d’un corner bien frappé. Pour Le Parisien, «les Bleues se rassurent» ! La joie de Wendie Renard, pourtant incertaine après une blessure au mollet gauche, est placardée sur la Une de l’édition haute Garonne de La Dépêche du Midi. L’Equipe de France féminine affrontera le Panama mercredi pour valider son billet en 8ème de finale.