PSG - Toulouse : la réaction à chaud d’El Chadaille Bitshiabu après la victoire

Quelques instants après la victoire acquise face au Toulouse FC (2-1), le défenseur central El Chadaille Bitshiabu (17 ans), entré en jeu à la suite de la blessure de Renato Sanches (14e), s’est exprimé sur la victoire des siens, estimant que l’aspect collectif était important pour prendre les trois points à domicile, et ce au micro de Prime Video.

«C’était pas une victoire facile, il y a différentes manières de gagner. On a su gagner ce match avec la force. On a un gros collectif, ça s’est vu. On n’avait pas Neymar et Kylian (Mbappé, ndlr) mais on a gangé. Quand ils seront là, je suis sûr qu’on gagnera beaucoup de matches», a-t-il déclaré au micro du diffuseur majoritaire du championnat de France.

