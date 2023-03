EdF : Patrice Evra promet une troisième étoile aux Bleus

Invité de Rothen s’enflamme sur RMC, Patrice Evra a livré son sentiment sur le rendement de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. L’occasion pour l’ancien latéral de Manchester United de féliciter le sélectionneur et de promettre une troisième étoile aux Bleus… «Didier a tellement d’ennemis, je pense que quand t’as beaucoup d’ennemis comme ça, c’est parce que tu déranges et que tu gagnes beaucoup. Je suis désolé, mais pourquoi on veut un changement quand ça fonctionne? Il connaît cette génération. Il ramène des joueurs dont on se disait 'Il n’est même pas prêt, ils vont même pas passer les poules’, et il va jusqu’en finale», a tout d’abord lancé l’ancien joueur de l’OM avant de revenir sur la rumeur Zinedine Zidane.

La suite après cette publicité

«Évidemment que moi ça me plairait de voir Zidane entraîneur de l’équipe de France. Mais, pour moi, l’histoire de Didier Deschamps avec l’équipe de France n’est pas finie. S’il nous refait un Euro de malade, qu’il gagne l’Euro, il nous refait encore une Coupe du monde… Moi je leur ai dit à tous les étrangers, en Angleterre etc..: là vous rigolez parce qu’on a perdu en finale, mais cette équipe va ramener les trois étoiles. Les gens peuvent me prendre pour un fou. Mais moi j’ai vu les autres nations… Sans nos joueurs clefs, ce qu’on fait… On va ramener encore trois étoiles ! Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on n’aime pas cette longévité en France. Moi, j’aimerais qu’on dise que Didier Deschamps est le dinosaure de tous les sélectionneurs de la planète. Mais on n’aime pas ça.»

À lire

EdF : Patrice Evra a pleuré après la finale du Mondial perdue face à l’Argentine