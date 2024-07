Amical : l’OL se frustre face au Torino !

Victorieux contre les Autrichiens de WSG Tyrol (3-2) et défait par St. Pauli (1-0) lors de ses deux derniers matches de préparation, l’Olympique Lyonnais voulait donc réagir et retrouver le chemin du succès ce mercredi. Pour cette partie, Pierre Sage optait pour un 4-3-3 avec Lucas Perri dans les buts avec devant lui une charnière composée de Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté. L’autre recrue Abner était présente. Devant, Malick Fofana et Saïd Benrahma épaulaient en pointe Gift Orban. Pour le Torino, un 3-5-2 était choisi avec notamment la recrue défensive Saul Coco. Ivan Ilic, Karol Linetty et Samuele Ricci se retrouvaient dans l’entrejeu. Devant, Antonio Sanabria et Duvan Zapata étaient associés.

Équilibré et fermé, le début de match laissait place à de bonnes velléités lyonnaises. Malick Fofana tentait sa chance avec un tir qui s’envolait au-dessus du cadre (4e) avant que le Torino réponde avec un tir de Duvan Zapata capté en deux temps par Lucas Perri (5e). Quelques escarmouches, mais peu de mouvements vraiment dangereux. Les deux équipes manquaient de justesse dans les dernières passes, particulièrement les Rhodaniens. Solide devant son but, Lucas Perri apportait pas mal de sérénité au sein de son équipe en s’imposant dans les duels, et en sortant de ses cages quand il le fallait. Suite à un corner côté droit, Corentin Tolisso voyait sa tête passer au-dessus du but italien (30e).

L’OL sans solution

Mieux en fin de premier acte, le Torino se procurait deux occasions coup sur coup. Samuele Ricci était proche d’accrocher la lucarne droite, mais Lucas Perri s’interposait (43e). Sur le corner qui suivait, le portier brésilien était vigilant suite au ballon directement enroulé par Ivan Ilic (44e). Si Malick Fofana répondait d’un tir à ras de terre (44e), le score restait nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, le rythme était encore plus calme. Si les Lyonnais se procuraient une belle situation sur un cafouillage avec des frappes de Nemanja Matic et Malick Fofana (57e), on avait peu de choses à se mettre sous la dent.

Le Kosovar Mërgim Vojvoda voyait sa volée être contrée en corner (61e) avant que le nouveau corner dangereux d’Ivan Ilic soit repoussé par Lucas Perri (63e). Clinton Mata avait une possibilité sur coup franc mais tombait sur Vanja Milinković-Savić (72e). La recrue Georges Mikautadze remplaçait Gift Orban (78e) pour disputer la fin de rencontre. Malick Fofana déclenchait une nouvelle frappe intéressante en vain (86e). Finalement ce match fermé a accouché d’un score de parité (0-0). Peu d’enseignements à tirer pour les Lyonnais qui défieront ce samedi l’Union Berlin pour la suite de leur préparation.