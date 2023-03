Équipe de France : le capitaine Kylian Mbappé lance un premier avertissement aux Bleus !

La suite après cette publicité

Alors que les Bleus ont impressionné vendredi soir, en écrasant les Pays-Bas (4-0) au Stade de France, les internationaux français continuent de peaufiner leur préparation dans le but de confirmer les belles impressions face à l’Irlande, au cours de la 2ème journée du groupe B des Éliminatoires Euro 2024. A la veille de ce déplacement à l’Aviva Stadium, à Dublin, le nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a répondu aux questions des journalistes présents en Irlande, ce dimanche après-midi. Pour ce dernier, il est important de maintenir la bonne cohésion du groupe pour empocher cette deuxième victoire. Si sur le papier la France part favorite, Mbappé ne veut pas tomber dans un piège tendu par l’Irlande à Dublin.

«On a vu leur première mi-temps (vs Lettonie, ndlr) à Clairefontaine. C’était un match amical donc c’est toujours difficile de juger un match amical d’un match de compétition officielle. C’est une équipe qui joue différemment de par son système, c’est une équipe qui joue à trois derrière. On a tendance à penser qu’ils jouent de manière rugueuse, alors que c’est une équipe qui joue au football. Il faut faire très attention à comment on va aborder le match demain, il ne faut pas penser qu’on va avoir le ballon et qu’on va pouvoir déployer notre jeu et attendre que ça se passe, en attendant que la différence se fasse. Il va vraiment falloir qu’on soit offensif, agressif dans le bon sens du terme. Je pense que ça va être un bon match de football et j’espère qu’on sortira victorieux de cette bataille», a déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain qui remplit à merveille son nouveau statut de capitaine.

Deschamps tient le même discours !

«Dans la tradition, l’Irlande a toujours eu cette générosité et cet enthousiasme. Cela fait partie de leur ADN mais il n’y a pas que cela. C’est une équipe technique avec des qualités. De ce que j’ai vu, ils utilisent un peu moins le jeu direct et la verticalité. Quand ils peuvent, ça construit plus au sol. Ce sera un match différent, l’engagement y sera surtout avec le public qui pousse bien. C’est le haut niveau, il y en a eu vendredi, il n’y en aura pas moins demain et c’est à nous de ne pas faire moins. Tout dépendra de ce que l’adversaire proposera. S’ils sont plus bas par exemple. Ils ont l’habitude de jouer avec trois centraux donc il y aura des déplacements différents. Mais on aura l’objectif d’amener du monde et d’avoir la maîtrise et d’être dangereux», a longuement détaillé Deschamps qui ne souhaite pas partir sur une comparaison avec l’Irlande rencontrée en 2016, lors des 8es de finale de l’Euro.

De la confiance certes, mais surtout de la concentration dans le camp français. Alors que les Irlandais sortent d’une victoire étriquée (3-2) contre la Lettonie en Amical, les Français ne veulent pas prendre ce match à la légère. Rendez-vous demain soir à Dublin pour voir si les Bleus «nouvelle génération» d’un capitaine Mbappé sont capables d’enchaîner un second succès consécutif. Voilà qui serait de bon augure pour définitivement digérer l’échec en finale de Coupe du Monde face à l’Argentine et engranger un maximum d’expériences avec les nouveaux internationaux. Des échéances importantes, à commencer par cet Euro 2024 organisé en Allemagne l’été prochain (14 juin – 14 juillet 2024), pour créer les premiers automatismes avec ceux qui feront l’Equipe de France dans les prochaines années.