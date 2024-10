Christophe Galtier enrage contre une publication du LOSC

Ancien joueur du LOSC et ancien entraîneur du club lillois, Christophe Galtier n’a pas caché son mécontentement suite à la publication LinkedIn célébrant les 80 ans du club nordiste. Lille avait publié ce mercredi un visuel avec les personnalités les plus marquantes de son histoire, mais sans pour autant mettre Galtier. Pour rappel, ce dernier a porté les couleurs lilloises lors de 107 matchs entre 1987 et 1990 et a également mené Lille au titre de champion de France en 2021.

« Joyeux anniversaire au Losc et à tous ses supporters… Ne trouvez pas qu’il manque une personne sur cette affiche ? Ce n’est pas comme si cette personne n’avait pas joué trois saisons et entraîné l’équipe durant quatre saisons avec ces résultats : 2e, 4e, 1er. Il s’est bien passé quelque chose en 2021 ? Je dis ça je dis rien », a lâché l’actuel entraîneur d’Al Duhail (Qatar). Christophe Galtier l’a visiblement très mauvaise.