Equipe de France : Ousmane Dembélé envoie un message après son forfait

Coup dur. Pour l'Equipe de France, pour Didier Deschamps, pour le FC Barcelone et pour Ousmane Dembélé bien évidemment. Touché lors du match face à la Hongrie, le joueur blaugrana a dû quitter ses partenaires en cours de jeu... avant de quitter définitivement Clairefontaine. Touché au biceps fémoral, il va même devoir être opéré, comme l'a fait savoir son club via un communiqué officiel publié plus tôt dans la journée.

Une arme en moins pour Didier Deschamps, mais aussi pour Ronald Koeman, qui devra se passer de ses services pendant les premières semaines de compétition. On évoque ainsi plusieurs mois - quatre au minimum - d'absence. Et ce, alors qu'on est en plein feuilleton concernant son avenir. Sur les réseaux sociaux, l'ailier tricolore s'est exprimé et a tenu à soutenir ses partenaires.

« Salut à tous. Comme vous avez pu le lire ou l’entendre ici et là, il est temps pour moi de quitter l’équipe de France. Ce n’est qu’un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait. Les épreuves me font grandir. Les semaines passées à nous entraîner et nous dépasser nous ont uni comme jamais. Ce groupe est fort et je le sais. « On se sait tous !» À ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus ! Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J’ai confiance en nous, j’ai confiance en eux ! Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien ! », a-t-il écrit sur Instagram.