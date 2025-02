Les mots forts de l’entraîneur de Saint-Brieuc sur le PSG

Le PSG a tranquillement obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. En déplacement sur le terrain du Stade Rennais pour y affronter Saint-Brieuc, pensionnaire de National 2, les Franciliens se sont montrés impitoyables et ont écrasé le petit poucet 7-0. Mais du côté des vaincus, l’attitude n’était pas à la frustration. Au contraire.

Interrogé en marge de la rencontre, Guillaume Allanou, coach de Saint-Brieuc, a tenu à souligner la qualité parisienne avant tout : « C’est joli à regarder, ce sont des joueurs talentueux, rapides, techniques, il n’y a pas de faille. Ce que je trouve très respectueux, et c’est la patte Luis Enrique, c’est que même à 6-0, ils ne nous donnent rien, ils défendent comme des chiens. C’est le plus beau, ils sont en mode rouleau-compresseur et on montre à tout le monde, la France et l’Europe entière, qu’on veut tout dominer. Et c’est la meilleure marque de respect pour nous. » Un message plein de classe.