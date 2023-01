Ligue 1 : Lens domine le PSG et revient à quatre points du leader parisien

La suite après cette publicité

Pour la dernière rencontre du jour, comptant pour la 17ème journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader invaincu, se déplaçait dans le nord de la France pour affronter son dauphin, le RC Lens, son dauphin. Un choc de haut tableau très attendu en ce 1er janvier entre le premier et le deuxième de notre championnat. Et la rencontre tenait d’ailleurs toutes ses promesses. Seulement quelques minutes après le coup d’envoi, les deux équipes avaient déjà marqué un but chacune. Lens concrétisait sur la première situation chaude au terme d’un beau mouvement. Oublié au second poteau, Massadio Haïdara remisait sans contrôle un centre de Florian Sotoca que Gianluigi Donnarumma repoussait tant bien que mal sur Przemyslaw Frankowski et le Polonais pouvait conclure tranquillement dans le but vide (5e, 1-0). Les Parisiens reproduisaient presque à l’identique la même action pour égaliser dans la foulée. Nordi Mukiele, excentré, parvenait à remiser après un renversement de jeu de Carlos Soler. À la lutte avec Brice Samba, Hugo Ekitike reprenait le cuir en faisant peut-être faute sur le gardien lensois puis concluait avec sérénité (10e, 1-1). Alors que la rencontre perdait en intensité, Hugo Ekitike reprenait une frappe bien arrêtée mais relâchée par le portier adverse, dans le petit filet (17e).

Les Lensois se montraient à nouveau dangereux par l’intermédiaire d’Alexis Claude-Maurice qui manquait son geste technique et sa volée du pied droit, pourtant terriblement seul dans la surface parisienne après un bon centre de Florian Sotoca (23e). Ce n’était que partie remise puisque sur une contre-attaque, Loïs Openda évitait le tacle de Sergio Ramos d’une superbe feinte de corps puis éliminait Marquinhos dans la surface grâce à une nouvelle feinte avant de finir en tirant sous Gianluigi Donnarumma (28e, 2-1). La rencontre devenait plus tactique après ce nouveau but et la bataille du milieu faisait rage entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, Loïs Openda talonnait pour Claude-Maurice qui terminait avec un tir pour tromper le portier parisien (47e, 3-1). Brice Samba se montrait ensuite intraitable en détournant avec les poings la lourde frappe d’Achraf Hakimi (54e). Le gardien lensois repoussait sur sa ligne la reprise de la tête de Pablo Sarabia, bien servi par Nordi Mukiele (75e). Le PSG n’arrivait plus à mettre en danger l’arrière garde adverse et Lens pouvait donc empocher les trois points après une rencontre maîtrisée de bout en bout ou presque. Grâce à cette victoire, les Lensois reviennent à quatre points des Parisiens.

