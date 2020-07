Le Real Madrid fixe un prix dérisoire pour James Rodriguez

Même le Real Madrid connaît la crise. Confronté à des problèmes financiers dans cette période de troubles économiques, le club espagnol doit faire des économies durant ce mercato. Il ne faudra pas hésiter à alléger la masse salariale et à vendre quelques joueurs qui n'entrent plus dans les plans de Zinedine Zidane. Il y a bien sûr Gareth Bale qui est concerné depuis de longs mois maintenant mais il n'est pas le seul. Même pas convoqué pour la rencontre à San Mames ce dimanche face à l'Athletic Bilbao (victoire 1-0 des Merengues, James Rodriguez est invité au départ.

A vrai dire, la situation de l'ancien joueur de Porto semble désespérée au Real Madrid. D'après Zidane après la rencontre, c'est lui même qui a refusé d'être de la liste des convoqués pour le Pays-basque. «Il voulait être laissé de côté. Ce sont nos affaires. Il m'a demandé, j'ai répondu et c'est tout. Je ne vais plus en parler», s'est justifié le coach français en conférence de presse. Ce nouvel épisode ne pas arranger les rapports entre les deux hommes, déjà pas au beau fixe depuis plusieurs semaines maintenant.

Le Real lâchera James Rodriguez pour 25 M€

Recruté à Monaco à l'été 2014 pour 75 M€, le Colombien a connu du bon, et surtout du moins bon à la Casa Blanca depuis 2016. Il a fini par être prêté au Bayern Munich pendant deux ans, avant de revenir en Espagne. Mais encore une fois, le milieu offensif ne fait pas vraiment partie des plans de son entraîneur (8 apparitions en Liga, pour 5 titularisations, 1 but et 1 passe décisive). Avec un salaire émargeant aux alentours de 17 M€ bruts à l'année, le joueur coûte très cher à son club, alors qu'il lui reste encore un an de contrat.

Le Real Madrid voulait le vendre pour environ 50 M€ à Naples ou à l'Atlético de Madrid il y a encore quelques mois mais il semblerait que les dirigeants aient fait une croix sur un chèque important face à l'urgence de la situation. D'après Marca, le Real Madrid s'apprête à brader l'international cafetero (76 sélections, 22 ans) afin d'attirer de potentiels courtisans. Ainsi, pour 25 M€ seulement, les Merengues laisseront filer celui qui avait terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014. Voilà qui devra enfin débloquer la situation.