Le plan du Real Madrid pour économiser 54 millions d'euros par saison

Que nous réserve le mercato du Real Madrid ? Les dernières informations en provenance d'Espagne laissent penser que Florentino Pérez et ses équipes seront plutôt prudents. Il faut dire que les Merengues ont déjà, en s'appuyant sur les joueurs présents dans l'effectif et ceux qui sont prêtés actuellement, un groupe suffisamment fourni quantitativement et qualitativement parlant. Mais surtout, la crise du coronavirus reporte toute arrivée potentielle de galactique à l'été prochain.

C'était de toute manière plus ou moins le plan établi par le président madrilène, avec ce mois de juin 2021 en ligne de mire pour lancer l'opération Mbappé. Cet été, il n'y a que pour Eduardo Camavinga que les Merengues devraient signer un chèque relativement important (entre 50 et 60 millions d'euros), et le jeune Rennais pourrait bien rester en Bretagne une saison supplémentaire sous forme de prêt. Dans le sens des départs en revanche, ça va énormément bouger.

Trois indésirables

Le club souhaite notamment économiser 54 millions d'euros qu'il doit dépenser tous les ans avec le salaire de trois joueurs : Gareth Bale (29M€ brut par an, contrat jusqu'en 2022), James Rodriguez (17M€/an jusqu'en 2021) et Mariano Diaz (8M€/an jusqu'en 2023). Des dépenses colossales à une période où la tendance est plutôt à l'économie voire à l'austérité. Les Merengues espèrent donc pouvoir enfin se débarrasser des trois joueurs en question lors du prochain mercato.

Encore faudra-t-il réussir à leur trouver un point de chute, puisque rares sont les clubs qui peuvent s'aligner sur de tels émoluments, encore plus avec le contexte actuel. Alvaro Odriozola, Lucas Vázquez, Nacho et Sergio Reguilón pourraient aussi être utilisés pour dégager des fonds supplémentaires pour les trois prochaines grosses opérations du Real Madrid : Camavinga cet été, Mbappé en 2021 et Erling Braut Håland en 2022...