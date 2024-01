Lewandowski débloque la situation à l’heure de jeu

72e : il n’y a pas d’esprit de révolte de la part des hommes de Jagoba Arraste, les Catalans jouent dans un fauteuil.

69e : changements pour Osasuna, Raul Garcia et Moncayola prennent les places de Munoz et d’Arnaiz.

68e | Joao Felix proche de faire le break

Le Portugais met du rythme sur le côté gauche, il fixe son adversaire avant d’ouvrir son pied droit. Herrera n’est pas surpris et dévie le tir d’une main ferme.

67e : très belle intervention défensive de Gundogan qui met fin à une contre attaque adverse. Du sang neuf semble impératif du côté d’Osasuna pour changer de rythme.

65e : les joueurs de Pampelune ne font que courir après la balle, une réaction est attendue avec impatience.

63e : le FC Barcelone continue de confisquer le cuir, c’est désormais à Osasuna de faire le jeu avant que les minutes s’égrainent.

62e : deux changements pour le Barça avec les entrées de Pedri et de Joao Felix, ils remplacent Sergi Roberto et F.Torres.

59e | Lewandowski ouvre le score ! (1-0)

Parfaitement trouvé par Gundogan, l’avant centre polonais résiste à un adversaire avant d’armer un tir soudain du pied droit au ras du sol qui trompe Herrera.

58e : Arnaiz se retrouve dans une bonne position dans la surface mais il fait ensuite face à la barrière Araujo, il perd rapidement le contrôle du cuir.

56e : Arnaiz retient Ferran Torres par le maillot sur le côté gauche, le carton jaune est sorti par l’arbitre central.

54e : Ferran Torres se rend disponible dans l’axe à l’entrée de la surface, il arme un tir du gauche qu’un défenseur d’Osasuna dévie rapidement.

51e : Gundogan est fauché par Pena et obtient un coup franc potentiellement intéressant côté droit. Il envoie un centre au second poteau où se trouve Araujo, son coup de tête est non cadré.

49e : le Barça reprend le contrôle de la sphère, on repart sur un long cycle de possession.

47e : Munoz prend sa chance du droit depuis l’extérieur de la surface, c’est contré et le drapeau de l’arbitre assistant se lève.

46e : à noter qu’il n’y a eu aucun changement à la pause.

Début de la seconde période !

C’est reparti dans cette demi-finale, c’est Osasuna qui vient de lancer ce second acte.

MI-TEMPS

Fin de cette première période à Riyadh, pas de but entre le FC Barcelone et Osasuna (0-0). Un premier acte assez terne avec peu de spectacle, une domination stérile des Catalans face à des joueurs de Pampelune qui privilégient les attaques rapides. On espère beaucoup mieux en seconde période.

45+1 : débordement de Yamal sur son côté droit, ses efforts sont récompensés par un corner. Le coup de pied de coin ne donne rien.

Temps additionnel : 2 minutes

43e : Pena ne prend aucun risque sur ce coup franc lointain qui prenait la direction du but, il le dévie loin de la zone de danger.

42e : entrée de Yamal à la place de Raphinha qui semble touché derrière la cuisse droite.

41e : coup dur pour le Barça, Raphinha est touché et Yamal s’apprête à le remplacer.

40e : ça commence à chauffer dans la surface du Barça, Arnaiz se met en position de tir mais c’est rapidement contré par Christensen.

39e | Pena déterminant face à Budimir !

Magnifique geste technique du Croate qui humilie Araujo avant d’arriver face à Pena. La sortie du portier catalan est bonne, il renvoie le tir de l’attaquant adverse.

37e : coup de sifflet de l’arbitre sur une faute subie par Kounde, Osasuna se montre toujours aussi agressif sur chaque duel.

35e : nouvelle phase de possession de la part d’un Barça toujours aussi ronronnant.

32e : Catena fauche Raphinha qui filait à toute vitesse vers le but, le défenseur reçoit un carton jaune.

31e : Lewandowski monte plus haut que tout le monde sur ce corner, son coup de tête est trop croisé et meurt à gauche du but.

30e : nous sommes entrés dans le dernier quart d’heure de ce premier acte, on attend toujours désespérément un premier frisson.

28e : très bon centre en retrait de Kounde vers Sergi Roberto. Le capitaine du Barça manque totalement son tir, la frappe passe largement à côté du but.

25e : la défense à 5 d’Osasuna gêne considérablement le Barça, Lewandowski est constamment cerné par au moins deux adversaires.

23e : cette partie a beaucoup de mal à s’emballer et à prendre en rythme, les offensifs du Barça sont discrets.

20e : Gundogan prend sa chance sur ce coup franc situé à 20 mètres, c’est cadré et repoussé avec fermeté par Herrera.

19e : les fautes s’accumulent depuis plusieurs minutes, majoritairement commises par les joueurs d’Osasuna.

16e : belle extension de Raphinha pour tenter de sauver ce ballon de la sortie, tentative vaine de la part du Brésilien.

13e | Herrera l’emporte face à Lewandowski !

Servi côté gauche par Gundogan, le Polonais frappe en première intention mais son tir est trop tendre et le portier d’Osasuna fait l’arrêt qu’il faut.

12e : petit moment faible sur le plan technique, les deux équipes commettent plusieurs erreurs, il y a certainement pas mal de tension.

9e : réponse immédiate de la part d’Osasuna avec cette frappe d’Areso qui est contrée par Balde et qui passe près du but également.

8e : première belle occasion de ce match avec un tir croisé de droit de Ferran Torres qui passe tout près du cadre !

6e : Christensen reprend de la tête un corner frappé depuis la droite, la tentative est bloquée avec facilité par Herrera.

5e : le Barça est patient dans la construction de son jeu, les joueurs d’Osasuna n’exercent pas un pressing très intense.

3e : intervention irrégulière de Catena sur Ferran Torres, le défenseur n’est pas averti par l’arbitre central.

2e : le ballon est confisqué par le Barça dans ces premiers instants du match.

C’est parti !

L’arbitre siffle le début de cette demi-finale, ce sont les Catalans qui ont engagé.

19h55 | Coup d’envoi imminent

Les joueurs viennent d’entrer sur la pelouse, le début du match sera donné dans quelques minutes.

19h50 | Joao Felix et Pedri sur le banc

Ce sont les deux principaux choix forts de Xavi ce soir, le Portugais et le jeune milieu de terrain formé au club démarreront sur le banc. Peu inspiré depuis plusieurs semaines, le joueur prêté par l’Atletico paie le prix de la forte concurrence. Concernant Pedri, il est de retour de blessure, mesure de précaution prise par le coach catalan.

19h40 | Les derniers affrontements en date

Osasuna est un adversaire qui réussit plutôt bien au Barça. Les Catalans ont remporté 6 des 7 dernières confrontations.

19h30 | Rejoindre le Real en finale

Le vainqueur de cette seconde demi-finale affrontera dimanche le Real Madrid qui s’est imposé au bout des prolongations hier face à l’Atletico (5-3).

19h20 | La composition d’Osasuna

19h10 | La composition du Barça

19h05 | Reconnaissance du terrain pour les joueurs d’Osasuna

19h | Bienvenue au Al-Awwal Park !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté cette demi-finale de la Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et Osasuna. Le coup d’envoi sera donné à 20h.